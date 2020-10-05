MAİSON FRANÇAISE EKİM SAYISI ÇIKTI

Maison Française Ekim ayını sonbahar evleriyle karşılıyor. Farkındalığın, doğallığın, yavaş hareketinin, derin ve bilinçli yaşam tarzının mekanlara yansımasını inceliyor. Kıbrıs’ın kuzeyindeki rafine villaya konuk oluyor, Aslı Filinta’nın kilimlerine göz atıyor. #throwbackdesign etiketiyle geçmişten geri gelen trendlere yer veriyor.

Günün başladığı ve bittiği yatak odalarındaki farklı stilleri ve sistemleri mercek altına alıyor. Çocuk odalarına, evdeki kişisel çalışma köşelerine, duvar çözümlerine yaratıcı fikirler sunuyor. Ofislerde gelecek senaryolarına değiniyor. Tasarımcı ve sanatçıların yorumlarıyla farklılaşan maske çağrışımlarının hikayesini anlatıyor.