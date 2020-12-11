MAISON FRANÇAISE ARALIK SAYISI ÇIKTI!

Maison Française 2020’nin son ayı Aralık’ı yaşam alanlarının enerjisini düzenleyecek önerilerle karşılıyor. @gardiropgurusu Hande Can’ın yılbaşı evine konuk oluyor, uzakdoğu’dan yükselen felsefe ve tarzlara değiniyor. Yeni mutluluk alarmı: kanepeler için her eve uygun fikirler sunuyor.

Karaktere göre hediye seçimi ve yılın son günü misafir ağırlama sanatı hakkında detaylar paylaşıyor. Bembeyaz hayaller ve ışıltılı stillerle evde kutlama yapmanın coşkusunun yanı sıra yeni trendler, kış masalı teması, dağ havası, natürel seçimler, Cosy-festive, davet sofraları, süsler, ağaç tasarımları ve yeni yıl menüleri başlıklarıyla yılbaşı hazırlığınıza eşlik ediyor.