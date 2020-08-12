MAISON FRANÇAISE AĞUSTOS SAYISI ÇIKTI!

Maison Française Ağustos sayısında Bodrum evlerine konuk oluyor. Bahçede sosyalleşmek için deko-öneriler sunuyor, natürel yeryüzü paletini ve mevsimin 4 renk temasını inceliyor. Mimar ve tasarımcıların unutamadıkları seyahat destinasyonlarını ve hikayelerini dinliyor, denize yakın tarzlardan esinleniyor. Tropik modernizm ve yalınayak lüksün tadını çıkarıyor. Ve, sosyal izolasyonda bile çalışanlar için yeni bir akımın duyurusunu yapıyor; hiçbir şey yapmama sanatı Niksen.