Hiçbir şey yapmama sanatı: Niksen

Felemenkçede sözlük anlamı aslında kelimeyi tam olarak açıklıyor; hiçbir şey yapmamak. “Çok basit, ne var ki bunda?” diye düşünebilirsiniz, fakat işin rengi şurada değişiyor; bu durumdan rahatsızlık duymamak. Niksen, yeni bir yaşam trendi olmaktan çok, bir zihin durumunu işaret ediyor. Kendilerini iyileştirmenin farklı yollarını arayan kişiler için hiçbir şey yapmadan durabilmek, iyi hissetmenin en yeni yollarından biri.