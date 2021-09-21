EVDE VAHŞİ YAŞAMA UYUMLAN: ‘REWILDING’

Doğal afetlerle örselendiğimiz çok zor bir yaz geride kaldı. Son 20 yıldır farkındalık çığlıklarıyla hayatımızın odak noktasındaki yerini koruyan küresel ısınmanın etkileri artık kapımızdan içeri girdi. Ancak her yeni felaket, toplumlara birer ders niteliği de taşıyor.

Bu yangınlarla birlikte hayatımıza çok yeni bir bilgi de girdi: “Yangına alışkın bir coğrafyada büyük bir yangından sonra şuursuzca ağaçlandırma yapmayıp doğayı yaralarını sarmak için kendi haline bırakmak gerekiyor.” Bu uyarının sahibi Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Yangın Ekoloğu Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu, ülkenin dört bir yanını saran yangınlar boyunca sosyal medyada yayılan ağaçlandırma kampanyalarına karşı toplumu uyarmış, konu çabucak ilgi görmüştü. Bu uyarının ve ilgili anlayışın temeli aslında global anlamda bir süredir tartışma konusu olan ‘Rewilding’.