Zamanın sonsuzluğunda yeni bir dünyanın keşfi

Moda tasarımcısı Aslı Filinta, uzun zamandır Anadolu kilimlerine duyduğu aşkla köylere gidip bizzat seçtiği kilimleri topluyor. Daha güzel haber ise tasarımcının sosyal medya hesapları ve web sitesi aracılığıyla bu özel seçkiye ulaşma şansınızın oluşu. Zanaatkârın elleriyle öyküsünü aktardığı, renklerinde kocaman dünyaların yaşandığı, kadim sembollerinde hayatın kendisinin var olduğu kilimler, Filinta’nın özünü ve yaşamı keşfetme dürtüsüyle ve bu biricik sanatın yok olma endişesiyle yakından bağlantılı olan sürdürülebilirlik felsefesiyle kesişiyor. Biz de bu tutkunun heyecanıyla tasarımcının Alaçatı’daki evine doğru yola çıktık, kendimize, yeryüzüne ve bu kıymetli kilimlere geniş açıdan bir kez daha baktık.

Fotoğraf Emre Dörter.