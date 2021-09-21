YÜKSEK ZEVKLER BÜTÜNÜ

7800 Çeşme Residences’ta konumlanan ve modernist iç mimar İlkay Ala tarafından hayata geçirilen dubleks ev, mekâna özel tasarımlarıyla kullanıcıyı yormayan ve denizin ruhunu evin içine taşıyan bir tasarıma sahip.
Fotoğraf Fevzi Ondu.
Konfor odaklı stilin mottosu: Doğaya yaklaşmak. Kırsal yaşamın büyüleyici doğasını yaşam alanlarının içine taşımak ise deko-şifresi.
Yaşamın tüm renklerini evlere taşıyan ve ilham verici koleksiyonlara imza…
Brezilya’dan Amerika’ya ve Avrupa’ya ünü yayılmış mimar Jorge Elias ile İstanbul’da bir araya geldik.
Geri sayıma çok az bir zaman kala alışılagelmiş kutlama dekorlarından sıkılanlar yaşam alanlarında mutlu, sıcak ve davetkar bir atmosfer yaratmak için yeni arayışlara giriyor.
Gerçek doğunun Orta Asya steplerinden Anadolu’ya taşıdığımız, değiştiğini sandığımız öz kültürümüzle bağlantılarını keşfetmek ise yolda giderken dev bir gömüye denk gelmekten farksız.
Hayal dünyasının tercümesi sürrealizm, amorf tasarımlarla varlığını sürdürüyor.
Rahat bir yatağa olduğu kadar, psikolojik ve fiziksel bütün ihtiyaçlara cevap veren seçimlere de yoğunlaşmak önemli.
Hamster, tekerleğinin içinde son hız dönüp dururken bir trend bize ‘yavaş’ dediği için yavaşlamamız mümkün mü?
Paris’e iki saat uzaklıktaki Normandiya bölgesinde, art deco stilin hakimiyetinde…
EO Concept&Design’ın sahibi tasarımcı Emre Osmanlar’ın Kıbrıs’ın kuzey sahilinde konumlanan…