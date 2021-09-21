YÜKSEK ZEVKLER BÜTÜNÜ

7800 Çeşme Residences’ta konumlanan ve modernist iç mimar İlkay Ala tarafından hayata geçirilen dubleks ev, mekâna özel tasarımlarıyla kullanıcıyı yormayan ve denizin ruhunu evin içine taşıyan bir tasarıma sahip.

Fotoğraf Fevzi Ondu.

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