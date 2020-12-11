Uzakdoğu’dan yükselenler

Batıdan esen doğu rüzgarları, genellikle doğunun hakkını vermeyen yüzeysel, şöyle bir süpürüp geçen esintiler olduğundan ülkemizde bir türlü tam olarak gereken ilgiyi görmedi. Farkındalık akımlarının güçlenmesiyle doğuya bu kez doğru yerden, doğudan bakıyoruz.

Gerçek doğunun Orta Asya steplerinden Anadolu’ya taşıdığımız, değiştiğini sandığımız öz kültürümüzle bağlantılarını keşfetmek ise yolda giderken dev bir gömüye denk gelmekten farksız. Konumuz, yine yeniden, ama bu kez derinden, Japon ve Çin estetiği.