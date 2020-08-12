Tropik modernizm

Pandemiyle birlikte binaların insan sağlığı üzerindeki etkileri çok daha geniş kitleler tarafından tartışılır hale geldi. Sonrasında ne olacağına dair fikirler birbiriyle yarışıyor. Son yılların teknoloji odaklı ekolojik yaşam trendleri bir bir salutojenik yaşamın esasları olarak yeniden tanımlanıyor. Bununla birlikte geçmişin iyi yaşam odaklı mimari akımları da bir kez daha inceleniyor. Dünya doğala dönme trendlerine bu kez daha ciddi şekilde göz kırparken biz de sıcak ve uzak diyarlardan günümüze, coğrafyamıza uzanan yemyeşil, bol esintili, ferah, doğal ve iyileştirici bir stilin peşine düşüyoruz.