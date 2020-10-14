Paris’e iki saat uzaklıktaki Normandiya bölgesinde, art deco stilin hakimiyetinde dekore edilmiş bir evdeyiz. Yıllarca Gucci, Louis Vuitton ve Fendi gibi markalara görsel tasarım direktörlüğü yapmış Fransız İç mimar Laure Ardouin Marie’nin imzasını taşıyan projede, özel malzemeler, grafik desenler ve rafine tasarımlar ön plana çıkıyor.
Normandiya’da art deco hayaller
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