Mobilya ve aksesuar dünyasının yeni merkezi HOM Design Center

Ev ve ofisler için mobilya ve aksesuar ürünlerinin yer aldığı uzmanlaşmış bir alışveriş merkezi olan HOM Design Center 100’den fazla markanın özgün konseptle tasarlanmış sayısız ürününü bir arada sunarak evlerinde ve ofislerinde etkileyici yaşam alanları yaratmak isteyenlerin beğenisini topluyor. Skyland İstanbul’da yer alan, 3 katlı HOM Design Center hakkında bilmek istediğiniz her şeyi bir araya topladık.http://maisonfrancaise.com.tr/native/2019/mobilya-ve-aksesuar-dunyasinin-yeni-merkezi-hom-design-center.html
REKLAM
Diğer Haberler
Andrée Putman’ın ardından
Tasarımcı kimliğinin yanı sıra Fransa’nın önemli entelektüel ve sanatçılarının arasında…
Tarihi binanın ikonik dönüşümü
Tarihi bir yapıyı sınırsız, şeffaf, esnek ve zamansız bir yaşam makinesine dönüştüren Mimar…
Maison Française Şubat 2014 ÖZET İÇERİK
Nerede kalmalı? Hip-hostel Freehand Miami
Freehand Miami, tarihi Indian Creek otel binasında yer alıyor.
GALERİ APEL- ASLIMAY ALTAY GÖNEY
2 Kasım – 7 Aralık Galeri Apel, Aslımay Altay Göney’in…
Gri yemek takımı: 111 TL, Kütahya Porselen
Evrensel Bir Kavramdan Gelen İlham: Koleksiyon 2016
İçinde Sana Ait Bir Ses Var Yaşam alanları için mobilyadan…
ISTANBUL COFFEE FESTIVAL/ MAISON FRANÇAISE TÜRK TASARIMININ KAHVE KEYFİ SERGİSİ: NİL BANU YENTÜR
Selamlique kahve fincanı 2009 Haremlique Özel incelikte üretilen porselen fincan,…
Trend: Altın renkli sonbahar
Altın deyince aklımıza klasik bir dekorasyon tarzı, ağır varaklı mobilyalar…
Kağıt robotların adedi: 9,50 Euro, Studio Ditte. Ürüne git Robot…