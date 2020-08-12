Li Edelkort’un trend raporu

“Yaşadığımız çağ radikal değişimleri beraberinde getiren yansımalarla dolu. Kalıplaşmış düşüncelere sahip toplum ilk defa geleceğe ümit veren bir tavır sergiliyor. Eylemlerini, doğaya daha saygılı, insancıl bir düşünceye oturtuyor. Her ne kadar tasarım kişisel bir konu olsa da doğadan esinlenmek, insanlığa sunulan bir hediye oluyor. Doğaya güzelliğini ve gücünü geri vererek kendini yenileyen ve daha saygılı olan bir toplum doğuyor” sözlerinin sahibi Hollandalı trend kahini Li Edelkoort. Yılın ilk günlerinde bu sezona kahverenginin damga vuracağını söyleyen, “Kahverengi siyahın yerine geçiyor” diyecek kadar iddialı olan Edelkoort, yeryüzüyle ilişkili, toprak tonlarını içeren yeni trend raporuyla da bu fikrini pekiştiriyor.