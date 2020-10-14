Hız kesme sanatı

Hamster, tekerleğinin içinde son hız dönüp dururken bir trend bize ‘yavaş’ dediği için yavaşlamamız mümkün mü?

Son senelerde konfor alanı hız olanlardan yükselen bir itiraz bu. Cevap basit. Bu bir ana akım trendse, ki öyle, yavaşlamayan sistem dışı kalır. Ne demiş Albert Einstein? ‘’Zeka, değişime ayak uydurabilme kabiliyetiyle ölçülür.’’

Ve zeka, artık daha iyi bir yaşam söylemini geçtik, varlığımızı sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğumuz tek silah. Bu; doğaya, dünyaya değil, kendimize, mevcut düşünce yapımıza doğrultmamız gereken bir silah. Yani yavaş yaşam kapımızda, bir an evvel uzanıp içeri almak bizim elimizde.