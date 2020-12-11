Eklektik zenginliğin festival masaları

Brezilya’dan Amerika’ya ve Avrupa’ya ünü yayılmış mimar Jorge Elias ile İstanbul’da bir araya geldik. Yaşanmışlık duygusunu odağına alan, klasik tarza kendi renkli yorumunu katan Elias, Çukurcuma’daki A La Turca House’da bize yılbaşı öncesi üç farklı sofra tasarladı.

Osmanlı ve Avrupa stillerinin harmanlandığı sofralara oryantal, otantik ve yaratıcı dokunuşlar dahil olurken, Tabletales’in yemekleri ve Parla Flower Art’ın çiçekleri de ilham veren sahnelere etkileyici katkılarda bulundu.

Fotoğraf Fevzi Ondu.