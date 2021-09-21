DOĞANIN İÇİNDEN BİR STİL: MODERN COUNTRY

Konfor odaklı stilin mottosu: Doğaya yaklaşmak. Kırsal yaşamın büyüleyici doğasını yaşam alanlarının içine taşımak ise deko-şifresi. Ahşabı yücelten, el işçiliğine değer veren, ham tekstilleri önemseyen, bitkilere kucak açan country stilini modern bir yorumla yeniden kurguluyoruz.
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