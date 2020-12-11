Hayal dünyasının tercümesi sürrealizm, amorf tasarımlarla varlığını sürdürüyor. İlk bakışta kusurlu görünen formlar, kendine güvenli, radikal ve güçlü duruşlarıyla bulundukları mekâna sanatsal bir yorum katıyor.
Amorf formlar
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