Amorf formlar

Amorf formlar

Hayal dünyasının tercümesi sürrealizm, amorf tasarımlarla varlığını sürdürüyor. İlk bakışta kusurlu görünen formlar, kendine güvenli, radikal ve güçlü duruşlarıyla bulundukları mekâna sanatsal bir yorum katıyor.

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