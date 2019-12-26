Yeni yılda sevdiklerinizi heyecanlandırmak için Porland’dan 5 öneri

Yeni yıla girerken hepimizin en büyük dileği, sevdiklerimizle birlikte mutlu bir yıl geçirmek. Onları mutlu edecek bir başlangıç yapmak aslında çok kolay. İçten duygularla alınmış zarif bir hediye yeter… Porland’da biricik annenize, canınızın içi babanıza, göz bebeğiniz eşinize, daima sizinle olan dostlarınıza uygun o kadar çok şık seçenek var ki… Üstelik yılbaşında tüm sevdiklerinizi sevindirin diye tüm ürünler %50 ve üzerinde indirimlerle!https://maisonfrancaise.com.tr/native/2019/yeni-yilda-sevdiklerinizi-heyecanlandirmak-icin-porland-dan-5-oneri.html