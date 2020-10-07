Şık, hafif ama çok güçlü: HP Spectre x360 13

Laptopların ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu 2020 yılında çok daha güçlü biçimde fark ettik. İletişimin video konferansa odaklandığı, işlerimizin ev-ofis formatında yürüdüğü yeni normalde, güçlü ama hafif bir laptop yaşam kalitesini yükselten güçlü bir etkiye sahip olacak. HP’nin tasarımıyla da hayran bırakan Spectre x360 laptopları, etkileyici yetenekleri ve yüksek performansıyla dikkatimizi çekmeyi başardı ve bu cihazı inceleme altına aldık.https://maisonfrancaise.com.tr/native/2020/sik-hafif-ama-cok-guclu-hp-spectre-x360-13.html
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