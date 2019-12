Geldik o malum konuya! Yılbaşı hediyeniz hazır mı?

Yeni yıla girerken hepimizin içi yine kıpır kıpır. Çünkü yeni umutlar, planlar, hayaller peşinde koşacağımız yepyeni bir zaman dilimi bizim için kapılarını açıyor. Yılbaşı gecesinin ise en güzel yanı hem sevdiklerimizle bir araya gelebilmek hem de birbirinden güzel hediyelerle onları sevindirmek. Tamam, hediye seçmek, doğru hediyeyi bulma kısmı biraz zahmetli kabul ediyoruz. Ancak neyse ki bu yıl hepsiburada yılbaşı hediyesi sayfasıyla bize birbirinden güzel seçenekler sunmuş. Üstelik bir çok üründe de ciddi indirimler var. Siz de hepsiburada yılbaşı hediyesi sayfasını ziyaret edip bu güzel hediyelerden en uygununu seçip sevdiklerini mutlu edebilirsiniz. Tabii bizim de size hediye seçiminizde birkaç önerimiz olacak.

Basit ama etkili bir hediye arıyorsunuz…

Çok büyük bir hediye olmasın ama karşı tarafı ne kadar iyi tanıdığımı da ona anlatsın diyorsanız ve karşınızdaki kişi de gerçek bir kahve tutkunuysa ona alacağınız en anlamlı hediye kesinlikle bir french press’tir. Gerçek bir kahve tutkununun asla vazgeçemeyeceği biricik ve çok özel mutfak gerecidir french pressler. Siz de onun bu tutkusunu ne kadar iyi bildiğinizi ona hissettirecek, bu son derece düşünülmüş kişiye özel hediye ile onu sevindirebilirsiniz. Sonra da karşılıklı birer kahve demleyip içmek için bahaneniz olur.

Seni daha iyi duyabilmek için aşkım!

Her telefonun bir kulaklığı var bunu biliyoruz. Ancak kabul edelim ki hepimizin gözü bluetooth kulaklıklarda. Kablosuz bir kulaklıkla özgürce dolaşmayı, müzik dinlemeyi ve saatlerce konuşmayı hepimiz istiyoruz. Ve emin olun hediye almayı düşündüğünüz kişi de bunu çok istiyor. O halde hadi bu yılbaşında ona o çok istediği hediyeyi siz alın. Philips’in Bluetooth Kulakiçi Kulaklığı ona istediği tüm rahatlığı ve ses kalitesini sağlayacak. Siz de tam on ikiden vurduğunuz yılbaşı hediyenizle onun göz bebeği olacaksınız.

Evde şık bir köşe için harika bir hediye

Hediye alacağınız kişi şöyle biri mi? Evinde her zaman şık ve ilginç tasarım objelere yer veriyor. Bu hayatta en sevdiği şey müzik dinlemek ve evinde her zaman müziği mutlaka çalıyor. Özellikle nostaljiye tutkun, geçmişe dair her şeyi çok seviyor ve hikayesi olan objelere bayılıyor. Eğer hediye alacağınız kişide bu özelliklerin en az ikisi varsa size harika bir hediye önerimiz var. Mikado Nostalgia Bluetooth destekli pikap. Bu pikap şık ve tasarım görüntüsüyle eve farklı bir hava katarken; hem turntable özelliğiyle şarkıları plaktan dinleyebilmenizi sağlıyor hem de bluetooth bağlantısıyla telefonunuzdan da müzik dinleme imkanı sunuyor. Bu çok şık hediyeyele karşınızdaki etkilememeniz neredeyse imkansız.

Hediye tamam, peki ya kutusu?

Bu dünyada en önemli şeylerden biri kendinizi karşı tarafa nasıl sunduğunuzdur. Çünkü sunumunuzdaki incelikler sizin diğer insanlardan farkınızı gösterir. İşte aynı şey kesinlikle hediyeniz için de geçerli. Hediyeniz için çok özendiniz, onun için en iyisini, en güzelini, en mükemmelini bulmak için çok çaba harcadınız. Çevrenizle ona nasıl bir hediye alacağınız konusunda bol bol konuştunuz. Sonunda da ona en uygun hediyeyi buldunuz. Aldınız ve onu bir poşete koyup yılbaşında eline tutuşturdunuz. Pek olmadı değil mi? Hediyeniz için en doğru hediye kutusunu da bulmasınız. Hediye kutusu en az hediyenin kendisi kadar önemlidir. Çünkü karşınızdaki hediyenin kendisinden önce kutusunu görür, onu heyecanlandıran ilk şey hediye kutusudur. Bu nedenle özenilmeyi kesinlikle hakkediyor. Tabii kutunuzu hediyenize göre seçmenizde fayda var. Çok küçük bir hediyeyi büyük bir kutuya koyarak karşı tarafta hayal kırıklığı da yaratmayın.