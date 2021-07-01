Fiolas’tan holistik bakış açısı ile kozmetik ürünler

Fiolas markası, kozmetik dünyasına da giriş yaptı. Holistik bakış açısını kozmetik ürünlerde de sürdürecek olan Fiolas’ın kozmetik ürünlerinin üretiminde, doğaya zarar vermemek ve insanın organik yapısı ile uyumlu olmak var.

Dünyada ilgiyle takip edilen ‘Holistik Bakış Açısı’nı uzun yıllardır benimseyen ve hazırladığı en yeni ürünleriyle kozmetik dünyasına adım atan Fiolas, ‘Holistik Kozmetik’te öncü bir marka olmayı hedefliyor. Kontrolsüz nüfus artışı ve beraberinde yaygınlaşan tüketim alışkanlıklarıyla bozulan tabiatımızın her gün daha da fazla zarar gördüğü yadsınmaz bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Minik adımlarla önüne geçilmeye çalışılsa da bu durum, gelecekte karşılaşacağımız çok daha büyük sorunlara zemin hazırlıyor. Özellikle kozmetik sektöründe kullanılan ürünlerin üretimi ve kullanımı doğaya en büyük zararı veriyor. Kişisel bakımın, her zaman hayatımızda olacağını bilen ama bunu doğaya zarar vermeden sürdürülebilir kılmak için harekete geçen Fiolas markası; insanın organik yapısıyla uyumlu kişisel bakım ürünleri yaratarak ürün yelpazesini genişletiyor.

‘Yemediğimiz hiçbir şeyi cildimize sürmüyoruz’

Holistik: Bir şeyin birinin sadece bir parçasıyla değil, tamamıyla ilgilenmek veya onu tedavi etmek anlamına gelir. (Cambridge Sözlüğü)

Bir ürünün vegan ve organik içeriklerden oluşması tamamen doğal ve organik olduğu anlamına gelmiyor. İçeriklerinden hammaddelerine, üretim anlayışından paketlemesinekadar her detayın doğaya ve insanlığa saygılı olabilmesiyle Holistik kavramı içinde yer alabilir. Son yıllarda dünyada markalar ürünlerini ‘organik ve vegan içerikli’ şekilde pazarlayıp tamamen doğal bir ürün sundukları algısı yaratmaya çalışıyor. Bu bilgilerin doğruluğunu ürünün sahip olduğu sertifikalarla anlayabiliriz.

Fiolas markasının kurucusu Fulya Gündoğdu’ya göre; ‘’Fiolas güzelliği belirli standartlarla değil, vücudun (elbette en büyük organımız cildimiz dahil), zihnin ve ruhun genel sağlığı ile bir bütün olarak tanımlıyor. Esasen, “Holistik Güzellik” sağlıklı beden, zihin ve ruh için her şeyi kapsayan bir yaklaşımdır ve sonuçta daha sağlıklı parlak bir cilt ile sonuçlanır. Bu tanım, güzelliğin neden cilt derinliğinden daha fazla olduğunu açıklıyor. Cildinizin anında parlak ve ışıltılı görünmesini sağlamak için birçok hızlı düzeltme mevcuttur, ancak etkileri yalnızca geçicidir. Biz marka olarak buna karşı değiliz ama parlak bir cilde ulaşmak için daha derin bir anlam sunmak istiyoruz ve güzelliğe bütünsel yaklaşımı gönülden savunuyoruz.’’

Fiolas Holistik Güzellik ürünleri Aromaterapi, Yüz Bakımı ve Güneş Bakım grubu ürünleri olmak üzere 3 ana ürün grubundan oluşuyor. Fiolas Holistik Güzellik ürünlerinde;

Doğanın; çevrenin ve insan vücudunun dengesini önemseyerek sunduğu içeriklerin en iyi şekilde formüle edilerek tasarlandığı kişisel bakım ürünleriyle kendimize iyi bakarken doğayı da koruyabileceğiz.

Biyolojik çeşitlilik ve doğal dengelere sahip Fiolas Organik Kozmetik ürünlerinde;

Tüm cilt tipleri için uygun ve kolay emilimiyle yağlı hissi bırakmayan, ipeksi bir doku sağlayan KURU YAĞLAR,

İçeriğindeki Aloe Vera içeriğiyle bir spreyle bile hızlı ve etkili bir şekilde nem ihtiyacını karşılayıp, kokusu sayesinde de hafızalarımızdaki en güzel anıları canlandırıp yüzümüzde bir tebessüm oluşturacak VÜCUT SPREYİ ,

, Kişisel bakım rutinin bir parçası olmakla kalmayıp büyünsel iyiliğe kavuşturacak ve gerçek bir aromaterapi deneyimi yaşatacak DUŞ JELİ,

Her kullanımında cildinizi değerli hissettirecek VÜCUT PEELINGI ,

, Nemlendirme gücü ve besleyiciliğiyle ellerinizdeki zerafeti ortaya çıkaracak EL KREMİ ,

, Klasik deodorant ve Rollonların aksine Triklosan, Ftalat, Parfüm, Dietanolmin, Paraben, Aliminyum, Bütan ve İsobütan içermeyen AROMATHERAPY DEO ROLL-ON,

Güneşin tüm zararlı ışınlarından cildinizi koruyup, cildin ihtiyaç duyduğu tüm değerleri sunan GÜNEŞ BAKIM ÜRÜNLERİ ,

, Tüm cilt problemleri için anında rahatlık ve derin nemlendirme sunan TEMİZLİK JELLERİ ,

, Göz çevresi kullanımına da uygun HYDRO DETOX MICELLAR SUYU ,

, Cildinize en etkili doğal temizliği sağlayacak PEELINGLER ,

, Masal diyarlarında bir uyku konforu yaşatacak YASTIK SPREYİ,

Göz çevrenizi besleyek GÖZ BAKIM ÜRÜNLERİ ,

, Yüzünüzün cilt bariyerini güçlendirecek YÜZ SPREYİ ,

, UV ışınlarından koruma özelliğine sahip DUDAK BALMLARI ,

, Kapatıcılık etkisiyle şaşırtacak, güneş koruyucu özellikli BB CREAMLER ,

, Çeşitli özellikleriyle günlük yaşamınızda fark yaratacak AROMATERAPİ BALMLARI ,

, İçerikleriyle fark yaratan MASKELER ,

, Vücudunuzu nemlendiren ve canlandırıcı kokusuyla enerji katan AROMATERAPİ REPLENISHING BUTTER ,

, Yumuşacık dudaklara sahip olmanızı sağlayan DUDAK PEELINGI,

yer alıyor.