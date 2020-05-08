Doğru çalışma odası için beş tavsiye

Covid-19 salgınıyla beraber dünyada 3.5 milyar insanın evlerine kapanmak zorunda kalması da bize gösterdi ki evlerimiz, huzur, sağlık, konfor bulmak için sığınacağımız son kalemiz. Elbette evlerimizi daha konforlu hale getirmek için her zaman çaba gösterdik ancak salgınla beraber okuma/çalışma odalarının ne kadar değerli olduğunu daha iyi anladık. Üstelik, artık evden çalışma konseptinin de hayatımızda kalıcı olarak yerleşeceği anlaşılıyor. Dolayısıyla, içinde huzurlu, sakin ve sağlıklı bir şekilde çalışabileceğimiz bir okuma/çalışma odası yaratmak için ne yapabiliriz? İşte, doğru çalışma odasını hazırlamak için beş önemli tavsiye.

Renkler huzur vermeli

Çalışma odanız için en önemli detay, aklınızı işinize odaklamanıza yardımcı olacak huzurlu bir ortama sahip olmasıdır. Dolayısıyla, odanızda sizi mutlu eden, sevdiğiniz, huzur bulduğunuz renkleri kullanarak dekorasyon yapmalısınız.

Aydınlatma göz yormamalı

Odanın aydınlatması da, dekorasyonu kadar önemlidir. Doğru şekilde aydınlatılmamış bir çalışma odasında kısa sürede sıkılacak, yorulacak, rahatsız olacaksınız ve odadan sık sık çıkmak isteyeceksiniz. Bu nedenle, gözünüzü yormayan yumuşak ışık kaynaklarını tercih etmelisiniz. Klavyenizin bulunduğu veya okuma yaptığınız alanın da iyi aydınlatılmış olması çok önemli. Aydınlatma konusunda led avize gibi hem yumuşak ışık veren hem de şık ve sade görünümüyle çalışma odanıza yakışacak avizelerden de seçmek isteyebilirsiniz. Elbette, ihtiyacınıza uygun şekilde farklı aydınlatma ekipmanlarını da ihmal etmemelisiniz. Masa lambası, tavan aydınlatmaları vs…

Sade ama konforlu mobilyalar

Çalışma odasına mobilya seçerken de burada geçireceğiniz saatler boyunca sizi yormayacak, aksine sizi dinlendirecek tasarımları tercih etmelisiniz. Ayrıca, çalışma konforunuzu güçlendirecek aksesuarları da unutmamalısınız. Çalışma masasında oturmaktan yorulduğunuzda koltukta, bilgisayarınızı dizinizin üzerine alıp çalışmak isterseniz, bir laptop tepsisi hayatınıza büyük konfor katacaktır. Ayak uzatmayı seviyorsanız, ki kim sevmez, odanın tasarım diline uygun bir puf, çalışma odanızda geçireceğiniz saatlerde ayaklarınızdaki yorgunluğu alacaktır. BU tür detayları unutmadan planlamanızı yapmanızı tavsiye ediyoruz.

Çalışma odasının olmazsa olması kitaplık

Covid-19 salgını sırasında, evlerden yapılan canlı yayın sohbetlerinde gördük ki, insanlar evinden televizyon yayınlarına katıldığında, görüntü vermek istediği köşe, kitaplığının önü oluyor. Artık elektronik kitap çağına girmiş olsak da kağıt kitapların ve kitaplıkların sosyal hafızamızdaki moral veren, insanı motive eden güçlü etkisini göz ardı etmemeliyiz. Ayrıca, şu gerçeği de kabullenelim, e-kitaplar çok pratik olsalar bile insanoğlunun kağıt kitaplardan tamamen vazgeçebilmesi için hala yarım yüzyıla ihtiyacı var. Kaldı ki, iş hayatınızda veya kişisel ilgi alanlarınız için hala referans olarak kullandığınız sayısız kitap olabilir. Dolayısıyla, çalışma odaları da kitaplık raf mobilyaları olmadan düşünülemez. Üstelik sadece kitaplarınız için değil, hobi için topladığınız aksesuarlar, maketler gibi süsler de kitaplığınızda veya duvar raflarında çok şık duracaktır.

Televizyon ve dijital cihazlar

Televizyon, ilk bakışta çalışma odasında dikkatinizi dağıtacak bir detay gibi görünebilir ama dünyadan haberdar kalmak isteyenler için çalışma odasında televizyon da vazgeçilmezler arasındadır. Ayrıca, yazıcı, müzik sistemleri gibi baka dijital cihazların da çalışma odanızda yer alacağını ön görmelisiniz. Bu cihazları uygun şekilde yerleştirmek için doğru mobilyalara da odanızda yer açmalısınız. Televizyonu, ses sistemini bir TV ünitesi üzerine yerleştirirken yazıcınızı da bu ünitenin dolabına veya raflarına yerleştirmek söz konusu olabilir. Ayrıca şarj cihazlarınızı, elektrik kablolarınızı rahatça odanın her noktasından cihazlarınıza ulaşabilecek şekilde prize takabilecek bir elektrik sistemi kurgulamanızı da tavsiye ederiz.