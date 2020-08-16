Doğaya saygılı projelere bayılıyoruz! İşte onlardan biri: Mesa Bodrum Demirbükü

Erginoğlu & Çalışlar Mimarlık tarafından tasarlanan ve Mesa tarafından Bodrum’un en güzel koylarından Demirbükü’nde hayata geçirilen bu dört mevsimlik projenin en hoşumuza giden detayı, doğayla uyumlu ve doğaya saygılı bir proje olması.https://maisonfrancaise.com.tr/native/2020/dogaya-saygili-projelere-bayiliyoruz-iste-onlardan-biri-mesa-bodrum-demirbuku.html
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