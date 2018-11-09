Sıra dışı ve cazibesi yüksek bir tasarım: MONTANA

Göz alıcı bir şıklık, zarif çizgilerle hayat bulan detaylar ve lüks kavramına yeni bir boyut kazandıran estetik dokunuşlar… Montana Yemek Odası, kendisine hayran bırakacak kadar iddialı. Modern ve şık mekanların vazgeçilmezi olmaya aday Montana, yenilikçi tarzıyla günümüz dekorasyon trendlerini bir adım öteye taşıyıp, sıra dışı ve sofistike ambiyanslar kurgulamak için esin perisi oluyor.