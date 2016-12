Evrensel Bir Kavramdan Gelen İlham: Koleksiyon 2016

İçinde Sana Ait Bir Ses Var

Yaşam alanları için mobilyadan aksesuara kadar zengin bir ürün gamını bütünsel kurgular içerisinde sunan Koleksiyon, 2016 tasarımlarıyla evi ve eve dair biricik anları kelimelere gerek duymadan yansıtmayı amaçlıyor. Yeni dönemde “Evler, yaşayanların öykülerini kelimelere gerek kalmadan anlatan usta işi bir tablo gibi detaylı, zarif ve incelikli bir biçimde üzerinde düşünülmeli” yaklaşımını taşıyan marka yeni serisinin Türkiye tanıtımını Koleksiyon Tarabya Kampüsü’nde gerçekleştirdi.

Hayatımızın ve evlerimizin tüm özgün sesleri, Koleksiyon’un yeni serisiyle ev yaşamının özgür, kuralsız ve çağrışımlı atmosferinde kendine yer buluyor. 40 yılı aşkın deneyimiyle yaşam alanlarına yönelik yenilikçi öneriler sunan Koleksiyon, 2016 Ev Serisi’ni 9 Aralık 2015 Çarşamba günü düzenlediği lansman toplantısında tanıttı. Marka ve Tasarım Direktörü Koray Malhan’ın ev sahipliğinde yapılan davete katılanlar konuklar, tasarımlarda kendi seslerini buldu.

Tanıtımda Koleksiyon’un yeni ev serisi için geliştirdiği “İçinde sana ait bir ses var” başlıklı iletişim kampanyası dikkat çekti. Çağlar boyunca birçok sanata, sanatçıya, düşünüre ilham vermiş bir kavram olan sesin görsel ve işitsel boyutlarından ilham alan kampanya, bu ögenin hafızamızdaki eve ait izlerini takip ediyor. Bu özgün çağrışımların yaşam alanlarının yaratılmasında, kişileştirilmesinde oynadığı rolün altını çiziyor. Koleksiyon buradan hareketle günümüz evlerine ve içinde kendi seslerini ifade etmeyi amaçlayan sakinlerine sunduğu yaşam felsefesine, tasarımlara odaklanıyor. Bu yaklaşım, hayatımızın merkezi evleri, içinde yaşayanların yeniden yorumlayabildiği, kendi kişisel izleri ile bütünleştirebildikleri mobilyalarla, objelerle tanıştırıyor.

“Evdeki her an, deneyimlerle değer kazanıyor ve kişiselleşiyor. Bize ev kavramını çağrıştıran evrensel sesler olabileceği gibi her evin, her yuvanın kendine has sesleri, tonları olduğuna inanıyoruz. Bireylerin içinde sıkışıp kaldığı yaşam ritüellerinde olanın tersine; dünyada artık üretim alanlarımız, bize ilham veren evlerimiz. Biz de evi ve evdeki biricik anları, kelimelerle değil de gerçek ve her duyuyla hissedilebilen deneyimlerle anlatan yaşam alanları yaratacak tasarımlar çalıştık.” Koray Malhan

Koleksiyon Hakkında;

Mimar Faruk Malhan tarafından 1972 yılında Ankara’da kurulan Koleksiyon mobilyadan cam, porselen ve tekstil ürünlerine oldukça zengin bir ürün gamını tam 40 yılı aşkın süredir tüketicilerin beğeni ve hizmetine sunmaktadır. Koleksiyon, 1988 yılından bugüne Tekirdağ’da 86 bin metrekarelik alanda kurulu kapasitesi ile ev ve ofis mobilyası üretimi yaparak Amerika ve Londra’dan Kahire’ye dünyanın 15 ülkesinde faaliyet göstermektedir. Yeni düşünce, yeni standart ve yeni tasarım kavramlarını sentezleyen yüksek kalitede mobilya tasarımı anlayışıyla, endüstri ürünlerinden çok, düş ve düşüncelerin ürünlerini yaratmaya çalışan Koleksiyon’un çalışma kültürü üzerine odaklanan yenilikçi konseptleri sayesinde Türkiye ve dünyada birçok büyük şirket ofislerinde Koleksiyon Mobilya ürünlerine yer vermektedir. Ev mobilyasındaki yeni yaşam alanı kurgusu ile de dikkat çeken Koleksiyon hakkında detaylı bilgiye www.koleksiyon.com.tr’den ulaşabilirsiniz.