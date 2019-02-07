MAISON FRANÇAISE ŞUBAT SAYISI ÇIKTI!

Maison Française Şubat sayısında Bolu, Brüksel, Norveç ve İstanbul’dan ilham veren kış evlerine konuk oluyoruz. Soğuk havalara keyif katan kış köşeleri için alışveriş rehberimizi, trend otoritelerinden 2019’un dekorasyon trendlerini, tarihe ismini altın harflerle kazıyan tasarımın efsane çiftlerini, lüks stiller dosyası ile özel olarak hazırladığımız 2019 ajandasını kaçırmayın!