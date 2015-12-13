Doğal taşın en inovatif formuyla tanışın: THINSTONE

Doğal taşın en inovatif formu olan THINSTONE’u deneyimlemek ve bu özel malzemeyle yenilikçi tasarımlar yaratmak adına tasarımcıların buluşması noktası olacak bir mekan yarattık: PROJECT THINSTONE.
2009 yılından beri mimari ve ürün tasarımlarında hayallerinizi sınırsızca renklendiren doğal taşın en yenilikçi ürünü THINSTONE, PROJECT THINSTONE konsept mağazası ile FULYA’da kapılarını açıyor. Bu konsept mağazada tasarımcılar ve mimarlar bu özel malzemeyle buluşup ürün tasarlayabilir, bu malzemeden yarattıklarını sergileyebilir ve kullanıcılarıyla buluşabiliyor. Yenilikçi ve teknolojik bir bakış açısıyla tasarlanan PROJECT THINSTONE konsept mağazası, malzemeyi sektörün gurularıyla buluşturup yaratıcı projelerin ortaya çıkmasını destekliyor.
THINSTONE nedir?
THINSTONE, gerçek doğal taş katmanıdır. Uygun fiziksel özelliklere sahip doğaltaşlar ileri teknolojik yöntemlerle 0.1-2 mm’lik katmanlar halinde büyük kayalardan ayrıştırılır. Bu katmanları bir arada tutup esneklik veren arka yüzeylerinde kullanılan cam elyaftır. THINSTONE hafif, esnek ve çok ince bir malzeme. Metrekare ağırlığı 1,3-1,6 kg arasında. Pürüzlü yüzeyleri ve değişik doğal renk varyasyonlarıyla her tabakası birbirinden farklı bir duygu verir.
“Hayallerinize gerçek renklerle ulaşın… Sınır tanımayın..”
THINSTONE’un 22 adet renk alternatifi bulunuyor. Işığı geçiren ve tekstil arka yüzeye sahip (daha ince ve daha esnek) ürünler de mevcut. Kolay taşınabilirlik ve nakliye kolaylığına sahip bu natürel malzeme, esnek kullanım imkanı sağlıyor. Cam elyaf arka yüzey sayesinde doğal tas çok daha kuvvetli bir hal alarak projelerinizde kullanılır hale geliyor.Binaların yükünü azaltmayı başaran bu malzeme birçok yüzeye yapıştırılabiliyor ve kolayca uygulanabiliyor. Kesim, delik delme gibi işlemleri THINSTONE malzeme üzerine kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz. 1200×2400 mm ye varan büyük ölçülerle yaratılan bu eşsiz materyal, buzlanmadan etkilenmemesi dış cephelerde da rahat kullanım imkanı sağlıyor.
THINSTONE malzemeyi nelerde kullanabilirsiniz?
Dış cephe kaplamaları, iç mimari, mobilyacılık sektörü, yatçılık, ulaşım araçları (uçak, tren vb.), fuarcılık, aydınlatma sektörü ve doğal taş kullanılan hayal edebileceğiniz diğer tüm alanlarda kullanılır.
PROJECT THINSTONE: Ayazmadere Cad, No: 38/A, Fulya/İstanbul.
Tel: 0212 266 26 16