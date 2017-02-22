Akrep burcu erkeği aslında zor bir erkektir ama eğer bir akrep burcu erkeği ile beraberseniz ve de huyuna giderseniz o zaman dünyalar sizin olabilir. Kısaca bu konu size bağlı… Yoksa bu burcun erkeği asla kendi kişiliğinden ve yapısından ödün vermez. O zaman bu yolları bilmek gerekir değil mi?

Akrep burcu erkeği kendine güvenir. O kadar güvenir ki bunu her halinden anlayabilirsiniz. Duruşu, tavrı, konuşması tamamen bu özelliğini yansıtır. Bu nedenle soğuk ve katı görünürler ama bu yabancı ortamlarda kalkan olarak kullandıkları bir durumdur. İç dünyalarına girebilenler için durum farklıdır.

Akrep burcu erkeği az ama öz arkadaşlıklardan hoşlanır. Her ortamda onu konuşurken ve kaliteli espriler yaparken görebilirsiniz ancak asla sizi iç dünyasına hemen kabul etmez. Bunun için zaman ve emek gerekir. Aslında bunu kendisinin istemesi gerekir. Çünkü ilişkilerde iplerin kendi elinde olmasından ve kararları kendi vermekten hoşlanır. Aksine tahammül edemez ve arkasını dönüp gider. İnatçıdır geri de dönmez.

Aşkta da işte de bulunduğu ilişkiden ve iletişimden ne istediğini bilen yapısı aslında akrep burcu erkeğini özel kılar. Tutkulu yaklaşımları ve seçtikleri sözcükler her ilişkilerinde onları dayanılmaz yapar. Akrep burcu erkeği ne istediğini ve sonunda ne elde edeceğini çok iyi bilir, bu nedenle büyüsüne kapılmak kolaydır. Ateşli yapıları onları aşk hayatında farklılaştırır. İlişkilerinde iplerin kendilerinde olmasını isterler ve asla başkasına boyun eğmezler. Bildiklerinden geri döndürmek kolay değildir.

Akrep burcu erkeğinin doğuştan gelen planlama ve programlama yetenekleri vardır. Çözümü zor olan her türlü sorunların altından rahatlıkla kalkarlar. Çünkü oldukça pratik bir zekaya sahiptirler. Tabii araştırmacı ve öğrenmek için çalışmaları bu özelliklerini ayrıca destekler. Ancak bu yeteneklerini duyguları ile karıştırmamaya özen göstermezlerse başarı elde etmeleri zorlaşır. Bulundukları ya da yaptıkları işle ilgili olarak ileriyi görme yetenekleri de vardır. Bu özellikerini iş hayatında çok başarılı bir şekilde kullanırlar.

Akrep burcu erkeği aşk hayatında zorlayıcıdır, kıskançtır ancak eğer sevdiği kişiyi bulursa çok sağlam ve aşk dolu bir partner olur. Güvenilir ve koruyucu yapısı ortaya çıkar ve zaman içinde sadık eş olur. Sınırlarını genişletmek ve potansiyelini arttırmak konusunda da çok özverilidir, çünkü aslında kendine yatırım yapmaktadır. Böylelşkle ailesinin çok daha iyi şartlarda yaşaması için sıkı çalışır. Peki aslında durum neden böyledir? Çünkü aslında kendisi en iyi şartlarda yaşamak için bunu yapar, biraz bencildir ama elde ettiklerini ailesi ve sevdikleri ile de paylaşır.

Dolu dolu hayatı yaşamak, yeni şeyleri öğrenmek istediği için çok hareketlidir. Kendisini sınırlamaktan hoşlanmadığı için, çok sayıda ve farklı işlerde çalışabilir. Sınırlarını zorlamayı çok sever ve hep kendini bu tip durumların içine atar. İleriyi görme yeteneği sayesinde de hep başarılı olur.

İlk gördüğü kadına aşık olup, ömür boyu birlikte olması imkansızdır. Uzun zaman farklı ilişkiler yaşasa da, bunlar aslında hayatının doğru kadınını bulması için yapacağı yolculuktur. Bu yolculuklardan edinilen öğretiler bir araya gelerek aslında gerçek yolu oluşturmaktadır.

Akrep burcu erkeği çok kıskançtır ama partnerinin fiziğiyle, zekası ve duruşu ile girdikleri ortamlarda dikkat çekici olmasını ister. Herkesin ilgisini çeken bir partnerin sadece onun olduğunu bilmesi gururunu okşar. Ancak tüm bu güzel unsurların yanında kıskançlığıyla partnerini bunaltabilir. Ancak zamanla bu huy da törpülenir ve güven kazanılır.

Akrep burcu erkeği işine önem verir, fakat asla işi için ailesini ve sevdiklerini ihmal etmez. Parayı, paranın getirdiği lüksü ve ayrıcalıkları olan hayat tarzını sever. İyi ve kaliteli yaşamak için çok çalışır. Kendisinin ve ailesinin geleceğini güvence altına almak için çok para kazanması gerektiğini bilir ve istediği hayata kavuşmak için ayrı bir çaba gösterir ve kendisine uygun olan tüm riskleri de alır. Çalışkandır ve çevresindekilerin de çalışkan azimli olmasını ister.

Kaynak: http://www.aysetolgaiyiyasam.com/akrep-burcu-erkegi

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