Müzik ve lezzet tutkunları Kanyon Macrocenter’da!

Türkiye’nin ilk süpermarket partisi FNO, 30 Kasım’da Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars grubu eşliğinde Kanyon Macrocenter’da gerçekleşti!

Kanyon Macrocenter, gelenekselleşen Food Night Out davetinde sanat, cemiyet ve iş hayatının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars Grubu ile gece boyunca müzik ziyafeti yaşayan davetliler Türkiye’nin ilk süpermarket partisi olarak dikkat çeken Food Night Out partisinde keyifli ve unutulmaz bir geceye şahit oldular

Özel lezzetler konusunda Türkiye’nin öncü markası Macrocenter, Food Night Out davetini 30 Kasım Çarşamba akşamı Kanyon mağazasında gerçekleştirdi. Farklı ülkelerden en seçkin ürünleri ‘’Macropicks’’ çatısı altında bir araya getiren Macrocenter, bu seneki Food Night Out partisinde ‘’Taste the World’’ mottosuyla davetlilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Money Club ve Tchibo sponsorluğunda düzenlenen geceye Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars grubunun müthiş sahne performansı ve Macrocenter mutfağının özel lezzetleri damga vurdu. Sanat, cemiyet ve iş hayatından müzik ve lezzet tutkunlarını buluşturan partinin sonunda, davetliler dünyanın dört bir yanından gelen Macropicks hediyeleriyle geceye veda ettiler.

www.macromore.com

*Bu bir ilandır.