17 Aralık’ta İstanbul Modern Mağaza’da seçili ürünlerde %50’ye varan indirim!

17 Aralık’ta İstanbul Modern Mağaza’da seçili ürünlerde %50’ye varan indirim!

“Yılbaşı Özel” buluşmasına okurlarımızı bekliyoruz.

İstanbul Modern’de yer alan sergi ve projelerden esinlenen geniş koleksiyonunun yanı sıra çok sayıda özgün ürün seçeneğini içeren ve sanatla tasarımı buluşturan İstanbul Modern Mağaza, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Maison Française dergisiyle birlikte, tasarım ve sanat konseptiyle hazırladığı “Yılbaşı Özel” buluşmasını 17 Aralık Perşembe günü gerçekleştiriyor. Maison Française okurlarının İstanbul Modern Mağaza’da yer alan seçkin tasarımcılarla bir araya geleceği “Yılbaşı Özel” buluşmasında, seçili ürünlerde %50’ye varan indirim yapılıyor! Kaçırmayın!

www.istanbulmodernmagaza.com

Taner Ceylan - 1

İstanbul Modern Mağaza 10. Yıl Koleksiyonu’ndan Taner Ceylan tasarımı “Yılan” kahve fincanı: 300 TL ( %10 İndirimli 270 TL )

Ümit Altun - 1

İstanbul Modern Mağaza 10. Yıl Koleksiyonu’ndan Ümit Altun tasarımı tablet kalemi: 85 TL (%20 İndirimli 68 TL )

Boyama Yastık

Fikret Mualla, Fatma Tülin, Şükriye Dikemen yapıtları ile boyama yastık: 55 TL ( %35 İndirimli 35 TL )

Sürahi Bardak Set_Zeid

Fahrelnissa Zeid “Soyut Kompozisyon” yapıtı ile sürahi ve bardak set: 35,00 TL (%10 İndirimli 31,50 TL )

EVX.F06021

Mustafa Horasan “Yırtılma” yapıtı ile porselen kupa: 19,90 TL (% 50 İndirimli 9,95 TL)

iPhone5 Kapak_Hayv Kahraman

Hayv Kahraman “Göçmen” yapıtı ile iPhone 5 kapak : 55 TL (%50 İndirimli 27,50 TL)

iPhone6 kapak_Mehmet Güleryüz_Denizci

Mehmet Güleryüz “Denizci” yapıtı ile iPhone 6 kapak : 69 TL (%50 İndirimli 34,50 TL)

Çocuk Boyama Seti_İstanbul Modern

Çocuk boyama kitabı : 37,50 TL (%20 İndirimli 29,50 TL)

Çocuk Boyama Tişört_Fikret Mualla1 (1)

Mehmet Güleryüz “Top Yaprak” yapıtı ile kolye : 85 TL (%20 İndirimli 68 TL)

Güleryüz_Kolye

Mehmet Güleryüz “Top Yaprak” yapıtı ile kolye : 85 TL (%20 İndirimli 68 TL)

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