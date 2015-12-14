17 Aralık’ta İstanbul Modern Mağaza’da seçili ürünlerde %50’ye varan indirim!

“Yılbaşı Özel” buluşmasına okurlarımızı bekliyoruz.
İstanbul Modern’de yer alan sergi ve projelerden esinlenen geniş koleksiyonunun yanı sıra çok sayıda özgün ürün seçeneğini içeren ve sanatla tasarımı buluşturan İstanbul Modern Mağaza, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Maison Française dergisiyle birlikte, tasarım ve sanat konseptiyle hazırladığı “Yılbaşı Özel” buluşmasını 17 Aralık Perşembe günü gerçekleştiriyor. Maison Française okurlarının İstanbul Modern Mağaza’da yer alan seçkin tasarımcılarla bir araya geleceği “Yılbaşı Özel” buluşmasında, seçili ürünlerde %50’ye varan indirim yapılıyor! Kaçırmayın!
www.istanbulmodernmagaza.com
İstanbul Modern Mağaza 10. Yıl Koleksiyonu’ndan Taner Ceylan tasarımı “Yılan” kahve fincanı: 300 TL ( %10 İndirimli 270 TL )
İstanbul Modern Mağaza 10. Yıl Koleksiyonu’ndan Ümit Altun tasarımı tablet kalemi: 85 TL (%20 İndirimli 68 TL )
Fikret Mualla, Fatma Tülin, Şükriye Dikemen yapıtları ile boyama yastık: 55 TL ( %35 İndirimli 35 TL )
Fahrelnissa Zeid “Soyut Kompozisyon” yapıtı ile sürahi ve bardak set: 35,00 TL (%10 İndirimli 31,50 TL )
Mustafa Horasan “Yırtılma” yapıtı ile porselen kupa: 19,90 TL (% 50 İndirimli 9,95 TL)
Hayv Kahraman “Göçmen” yapıtı ile iPhone 5 kapak : 55 TL (%50 İndirimli 27,50 TL)
Mehmet Güleryüz “Denizci” yapıtı ile iPhone 6 kapak : 69 TL (%50 İndirimli 34,50 TL)
Çocuk boyama kitabı : 37,50 TL (%20 İndirimli 29,50 TL)
Mehmet Güleryüz “Top Yaprak” yapıtı ile kolye : 85 TL (%20 İndirimli 68 TL)
Mehmet Güleryüz “Top Yaprak” yapıtı ile kolye : 85 TL (%20 İndirimli 68 TL)