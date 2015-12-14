17 Aralık’ta İstanbul Modern Mağaza’da seçili ürünlerde %50’ye varan indirim!

“Yılbaşı Özel” buluşmasına okurlarımızı bekliyoruz.

İstanbul Modern’de yer alan sergi ve projelerden esinlenen geniş koleksiyonunun yanı sıra çok sayıda özgün ürün seçeneğini içeren ve sanatla tasarımı buluşturan İstanbul Modern Mağaza, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Maison Française dergisiyle birlikte, tasarım ve sanat konseptiyle hazırladığı “Yılbaşı Özel” buluşmasını 17 Aralık Perşembe günü gerçekleştiriyor. Maison Française okurlarının İstanbul Modern Mağaza’da yer alan seçkin tasarımcılarla bir araya geleceği “Yılbaşı Özel” buluşmasında, seçili ürünlerde %50’ye varan indirim yapılıyor! Kaçırmayın!

www.istanbulmodernmagaza.com