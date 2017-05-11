Mutlu Mekanlar, Mutlu Evler: Saloni Mobilya

Bir evin ruhunu belirleyen en önemli nokta, içerisinde yer alan mobilyalardır. Renkleri ve tasarımıyla evinize kişilik kazandıran mobilyaları bulmak bazen birkaç saatinizi alırken, bazen aylar süren bir arayışa dönüşebilir.

Saloni Mobilya, evin ve mobilyanın insan dünyasında bıraktığı psikolojik etkiyi çoktan keşfederek her tarza ve kullanıma uygun akıllı tasarımlar üretiyor ve bunu mağazalarını ziyaret eden misafirlerine sunuyor.

En önemli yaşam alanlarımızdan biri olan evlerimiz akşam yorgunluğunu attığımız, keyifli birkaç saat geçirme hayalini kurduğumuz mekanların başında gelir. Hal böyle olunca bir mobilyada rahatlatan renkler, etkileyici dokunuşlar ve detaylarıyla keyfimize konfor katan fonksiyonel tasarımlar ararız.

Saloni Mobilya, kurulduğu andan itibaren “mutlu evlerin adresi” olduğunu iddia eden akıllı mobilyalar anlayışını temsil ediyor. Bazen kumaşını değiştirebildiğiniz bir koltuk takımı, bazen yatak olarak kullanabildiğiniz oturma grubu bu anlayışın temsil ettiği birkaç şeyden biri.

Yalın tasarım ve evinizin iç dengesini sağlayacak fikirlerin hayata geçtiği oturma gruplarını, yatak odası takımlarını veya yemek gruplarını bulabileceğiniz bir koleksiyonu olan Saloni Mobilya insan yaşantısıyla uyumlu hareket ediyor. Kimi zaman boyunuza göre, kimi zaman aile yapınıza göre özelleştirilebilen koltuklar mobilyalarınızdan alabileceğiniz maksimum konforu düşünerek tasarlanıyor.

Özellikle yeni evlenen çiftlerin listesinde yerini alan Saloni Mobilya, evinde yenilikçi tasarımları ve şıklığı bir arada görmek isteyen çiftlerin ilgi odağı. Sonuç olarak evlilik yeni bir yaşama açılan bir kapıysa yenilikçi mobilyalar sizi ve evinizi özeleştiren en önemli detay oluyor.

Saloni Mobilya’da country, pop-art, modern, luxury ve bambaşka tarz seçenekleri ile hangi tarzın size en uygun olduğunu belirlerken, mağaza çalışanlarından profesyonel destek isteyebilirsiniz.

Saloni Mobilya evini yenilemek isteyenlere, yeni evlenecek çiftlere mobilya ile ilgili yeni bir bakış açısı kazandıracak.

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