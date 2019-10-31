Mobilya ve aksesuar dünyasının yeni merkezi HOM Design Center

Ev ve ofisler için mobilya ve aksesuar ürünlerinin yer aldığı uzmanlaşmış bir alışveriş merkezi olan HOM Design Center 100’den fazla markanın özgün konseptle tasarlanmış sayısız ürününü bir arada sunarak evlerinde ve ofislerinde etkileyici yaşam alanları yaratmak isteyenlerin beğenisini topluyor. Skyland İstanbul’da yer alan, 3 katlı HOM Design Center hakkında bilmek istediğiniz her şeyi bir araya topladık.http://maisonfrancaise.com.tr/native/2019/mobilya-ve-aksesuar-dunyasinin-yeni-merkezi-hom-design-center.html
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