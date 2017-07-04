Evinizin dekorasyonu için 2017 trend önerileri

Hayatın yoğun temposundan uzaklaşarak, dinlendiğimiz, rahatladığımız ve yenilendiğimiz kendimize ait özel alanlarımız olan evlerimizin dekorasyonu yaşam kalitemiz açısından oldukça önemli. Uzun yıllar kendimizi iyi ve ait hissederek yaşayacağımız evlerimiz için nasıl bir dekorasyon tarzını benimseyeceğimiz ise cevaplanması gereken en kritik sorulardan biri. Bu noktada evde rahat hissettiren ve tarzımızı yansıtabileceğimiz 2017 sezon trendlerini bir araya getiren Enza Home Book Katalog’dan sizler için çeşitli dekorasyon önerilerini inceledik.http://maisonfrancaise.com.tr/native/2017/evinizin-dekorasyonu-icin-2017-trend-onerileri.html
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