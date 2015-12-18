Işıltılı kar tanelerini, parlak yüzeyli küre formlu süsler, geyik figürleri ve minyatür fenerlerle bir araya getirerek sihirli bir kutlama köşesi kurgulayabilirsiniz. Kar tanesi: 4,99 TL; Yılbaşı Süsü İkili Beyaz Geyik: 9,99 TL, Koçtaş. Ürünlere git