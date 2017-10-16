Yachtturkiye’nin geleceğin televizyonu Samsung #QLED TV ile yaptigi fotograf cekimi

“Geleceğin televizyonu Samsung #QLED TV ile gerçekleştirilen fotograf cekiminin eğlenceli kamera arkası sizlerle! #BuEvdeSamsungVar”

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